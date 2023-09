En el programa Todos Somos Técnicos, Claudio Borghi no podía creer la inmadurez de los jóvenes futbolistas de Colo Colo: “El DT no es formador, vive a base de resultados. Los bancó cuando les fue mal y así le pagan. Uno estuvo sin hacer goles durante 10 partidos y le dijo ahí tienes la camiseta, mientras que el otro se portó mal en su vida, lo apoyó y de esta forma le pagan”, expresó el ex técnico albo en TNT Sports.

“Es gravísimo porque son los dos jugadores más vendibles que tiene Colo Colo. No solo eso, es un perjuicio para el club en lo económico y, además, que está involucrada la carrera de ellos”, añadió el ex entrenador.

Incluso, el Bichi contó algo similar que le pasó en Macul: “El seguimiento tiene que ser más fino por parte de Colo Colo. También me ocurrió con consecuencias importantes para el jugador que lo hizo, que se lesionó”, contó Claudio Borghi .

“En su decisión, le doy la derecha a Quinteros, porque los chicos sienten que por que juegan bien saben que los van a poner y si se portan mal, van a jugar. Es una mala formación del jugador, que siempre cree que va a jugar y ahora no será así“, cerró.

Gustavo Quinteros los borró del partido ante la U: “Tengo conocimiento, lamentablemente cometieron errores. Los jugadores de fútbol tienen una vida privada, donde a veces cometen errores y si cometen errores que perjudican al grupo y al equipo, hay que tomar medidas”, expresó en conferencia de prensa.

El DT reveló que: “lamentablemente ahora paso con estos dos jovenes, si bien el amor y la pasión por el fútbol que tienen lo llevan a cometer estos errores, salir a jugar partidos en lugares donde no se debe, en una semana o días cercanos a un partido muy importante”

“Se equivocaron, pidieron perdón, pero no serán considerados para este partido y no sé si para los siguientes o cuando volverán a jugar. Eso dependerá del trabajo de ellos, de su compromiso con el grupo, con el equipo y demás”, cerró.