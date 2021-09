La razón por la que Emiliano Amor festejó solo tras ganar la Copa Chile

El central de Colo Colo, Emiliano Amor, tuvo un solitario y emotivo festejo tras ganar la Copa Chile, cuando ya no había hinchas en el estadio.

Después de vivir un pésimo 2020, donde Colo Colo peleó hasta el último partido para no descender, la felicidad volvió a Macul. Esto después de que los albos se consagraran bicampeones de la Copa Chile tras ganar en la final por 2-0 a Everton en el Estadio Fiscal de Talca. Y Emiliano Amor lo vivió de una manera muy especial.

Una vez que se terminó el partido, y los jugadores levantaran la copa en la cancha, los festejos siguieron en el camarín. Así, tanto los jugadores como el cuerpo técnico fueron a celebrar más íntimamente. Pese a eso, cuando ya no quedaban hinchas en las galerías, el central albo volvió a la cancha para vivir una íntima celebración.

Situación que provocó sorpresa entre las pocas personas que continuaban en el lugar. Pero la vuelta de Emiliano Amor a los pastos del estadio talquino tiene una particular y emotiva razón. El cual el propio jugador dio a conocer en conversación con En Cancha.

"Cuando estaba por venir a Chile, unos días antes o casi el mismo día, no recuerdo bien, fallece un amigo mío. Muy amigo mío, llamado Hernán Piazza, por un accidente en la moto y no pude ni hacer el luto ni nada porque me tuve que venir a Chile", indicó el central del “Eterno Campeón” que arribó en abril.

Bajo ese contexto, el argentino reveló que "siempre lo tengo presente, lo tengo presente todavía, era un gran amigo mío, se lo dediqué a él. Apenas llegué acá dije que si ganaba algo se o iba a dedicar a él porque fue muy importante para mí. Ese es el motivo de por qué volví a la cancha y le agradecí".

De esta forma, el ex jugador de Vélez Sarsfield de Argentina dio a conocer el motivo por el cual decidió volver al terreno de juego. Esto considerando que mientras Amor vivió un especial momento, sus compañeros y cuerpo técnico festejaban con todo la obtención de la Copa Chile.