La razón por la que Cristiano Ronaldo estaría evaluando irse del United

En Inglaterra han informado que el portugués Cristiano Ronaldo tendría pensada su opción de irse de Manchester United si no consiguen un peculiar objetivo.

Una expectativa gigantesca provocó el histórico regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. El delantero portugués dejó Juventus para regresar a la Premier League después de 15 años para seguir haciendo historia con la camiseta del club donde su carrera despegó.

Sin embargo, la linda historia podría tener un amargo y anticipado final producto del mal presente que vive el equipo. Esto porque ya pareciera que están fuera de la competencia por el título debido a la irregular campaña que han mostrado en las últimas fechas.

Considerando que la distancia con los principales candidatos a la corona es amplia, las metas en Old Trafford son bajas. Esto porque solo buscarían clasificar a la próxima Champions League, lo que se volvió una condición obligatoria para el portugués, quien no seguiría en el club en caso de no concretarse.

Así lo reveló recientemente el diario Express en su edición más reciente. "No está descartado que pida salir a final de la presente temporada si el United se encuentra atrapado en la segunda competición europea de clubes", indicaron con respecto a la situación de CR7.

Información que fue respaldada por su ex compañero, Rio Ferdinand, en diálogo con The Athletic. "Yo creo que vería la Europa League como una mancha en su currículum. No sé si en la historia del fútbol ha habido alguien más decisivo que él".

"Siempre está pensando en pequeños porcentajes, pequeños detalles, porque sabe que en el final de su carrera es lo que más tiene que cuidar. Su mentalidad es inigualable", concluyó.

El Bicho ha conseguido marcar nueve goles en 13 encuentros jugados en la presente campaña, donde cinco han sido por Champions League. En la Premier se ubican sextos en la tabla con 17 puntos, pero con dos derrotas muy duras ante dos claros candidatos: Liverpool y Manchester City.