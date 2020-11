La razón de la sorpresiva renuncia de Nicolás Larcamón a Curicó Unido

El entrenador de Curicó Unido, Nicolás Larcamón, sorprendió a todos ayer con su renuncia a la banca albirroja desde Argentina.

Solo han pasado dos fechas desde que arrancó la segunda rueda del Campeonato Nacional 2020. Y a pesar de eso, ya hay un equipo que se quedó sin entrenador para lo que resta de competencia, donde hasta ahora Universidad Católica lidera la tabla de posiciones.

Se trata de Curicó Unido, que ayer informó de la sorpresiva renuncia de su director técnico, Nicolás Larcamón, a la banca del club tortero. El argentino, junto con su cuerpo técnico, dieron por terminada la relación con el cuadro maulino, en un importante momento, ya que el equipo buscaba los puestos altos de la tabla con buenos resultados.

La razón de la salida de Larcamón también fue explicada por Curicó Unido, en un comunicado subido a la cuenta oficial de Twitter del club. "El motivo principal de tal decisión obedece a ofrecimientos concretos de propuestas laborales en otros mercados futbolísticos distintos a Chile", detallaron.

Se ha especulado en las últimas horas que son varios los equipos que quieren llevarse al entrenador argentino, sobre todo desde México. Lo cierto es que Larcamón no se quedará en Chile, y hace ya largo tiempo que no se encontraba en nuestro país.

A principios de noviembre, el ahora ex DT de Curicó pidió permiso para viajar a Argentina por motivos familiares. Producto de la pandemia, pasaron ocho meses en que Larcamón no vio a su familia, por lo que en el club lo autorizaron para ir de visita. Sin embargo, antes de regresar a Chile dio positivo por coronavirus, por lo que realizó su cuarentena al otro lado de la cordillera. Y no regresó.

Así, también ya se ha especulado sobre quien reemplazará al estratega, y hay varios candidatos. Jorge Pellicer, Juvenal Olmos, Víctor Rivero, Nicolás Córdova y Héctor Tapia son algunos nombres que han rondado para llegar a las canchas del Estadio La Granja.

Finalmente, Curicó Unido se alista para lo que será la fecha 20 del Campeonato Nacional, donde se medirá ante Colo-Colo con nuevo cuerpo técnico. Damián Muñoz como entrenador, Rodrigo Cofré como preparador físico y René Díaz como preparador de arqueros compondrán el interino staff de la banca curicana.