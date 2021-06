Arturo Vidal nuevamente se robó la mirada de los medios tras una publicación en sus redes sociales. El volante de la Roja se mostró haciendo ejercicios solo minutos después de finalizada la conferencia de prensa que protagonizaron Claudio Bravo, Mauricio Isla y Martín Lasarte.

Tras aquello, a que los tres integrantes de la Selección enfrentaran a los medios de comunicación para asumir el incumplimiento a los protocolos sanitarios, el "King" posteaba: "Listo y preparado para mañana. Vamos Chile carajo!!".

La publicación generó inmediatos comentarios

Listo y prestado para mañana 💪🏽💪🏽 vamos chile carajo!!!🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/Zim0RFAnki — Arturo Vidal (@kingarturo23) June 20, 2021

El diario Las Últimas Noticias contactó al peluquero Luis Goncalves para que se refiera a la polémica que se generó tras su visita.

¿Qué dijo el estilista? "El día que yo fui no hubo fiesta. Se fueron a sus piezas cuando terminé. Me hice PCR ese mismo día antes de ir al hotel. Me salió negativo y pude subir", explicó.

Además, a través de su cuenta de Instagram, manifestó: "Estoy en una situación que no entiendo muy bien. Los jugadores chilenos tuvieron una multa por mi atención el otro día, pero no tengo ninguna culpa".

El capitán de la Selección lamentó lo sucedido, manifestando en conferencia de prensa junto a Mauricio Isla: "Es perjudicial, tuvimos fortuna que esto no pasara a mayores. Asumimos el error con las consecuencias. Los involucrados también asumen el error".



Bravo evitó aumentar la polémica, sosteniendo que "lo importante es que si te equivocaste una vez, no volver a cometer el mismo error".

Consultado por las indisciplinas anteriores en la Selección, el portero de la Roja sostuvo: "Los actos de indisciplina están en la vida en general, uno no está libre de no cometer equivocaciones".

PROGRAMACIÓN

Chile vs. Uruguay

Lunes 21 de junio

17 horas

Transmite C13, DirecTV y TNT Sports