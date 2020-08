La promesa de Arturo Vidal si gana la Champions con el Barcelona

El volante formado en Colo-Colo sueña con levantar el trofeo más importante de Europa.

Finalmente el Barcelona eliminó al Napoli de Italia y da un pequeño paso hacia la final, Arturo Vidal no estuvo presente en aquel partido por encontrase suspendido, pero para el duelo por octavos frente al poderoso Bayern Múnich podrá jugar. Vidal siempre ha manifestado que la Champions es su obsesión e hizo una promesa para cuando la gane.

En entrevista con el diario español Mundo Deportivo, el "King" aseguró que “me veo levantando la Champions” y reveló su promesa si la obtiene, aunque no accedió a cortarse el cabello.

“Con la cresta no me atrevo, pero sí me haré el tatuaje de la Champions en algún sitio del cuerpo. Lo tengo pensado. Hay que ir paso a paso, pero esta es la promesa que tengo pensada”, reconoció.

Cabe recordar que Vidal ya estuvo cerca de ganar la Champions en el pasado: Con la Juventus perdió en la final del 2015 ante el propio Barcelona, mientras que con el Bayern Munich llegó hasta los cuartos y a las semifinales.