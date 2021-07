La programación del Team Chile para los Juegos Olímpicos

La programación de Este sábado el Team Chile tendrá una importante participación en los Juegos Olímpicos, luego de la inaguración de día viernes.

Programación Team Chile - Sábado 24 de julio

- Mary Dee Vargas / Judo – 48 Kilos Femenino. 22:00 horas del viernes en Chile

- César Abaroa y Eber Sanhueza / Remo – LM2x. 22:40 horas del viernes en Chile

- Tomás Barrios vs. Jeremy Chardy / Tenis. 23:30 horas del viernes en Chile.

- Tomás González / Gimnasia – Artística Masculina. 01:30 horas de Chile.

- La Roja femenina vs. Canadá / Fútbol – Torneo Femenino. 03:30 horas de Chile.

- Virginia Yarur / Ecuestre – Adiestramiento. 04:00 horas de Chile.

- Eduardo Cisternas / Natación – 400 Metros Libres. 06:00 horas de Chile.

- Paulina Vega / Tenis de Mesa. 06:30 horas de Chile.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.