La presentadora de Leeds United TV sigue enamorando a todos los hinchas

Desde 2017, Jones es la presentadora de Leeds United TV y realiza las entrevistas antes y después de los partidos.

La presentadora deleita a sus seguidores de Instagram con sugerentes y provocativas fotos en los estadios en los intervalos de los juegos. En declaraciones a los medios ingleses, Jones reconoció que no era fanática del fútbol, pero trabajar para el Leeds la hizo querer al equipo inglés.

Jones, que también trabaja en la radio de la BBC, deslumbra por su belleza en cada aparición que hace en la pantalla de televisión o en las redes sociales cuando le toca entrevistar a los jugadores.

