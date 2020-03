La Premier League inglesa (EPL) suspendió todos sus partidos al menos hasta el 3 de abril. todo por la epidemia de coronavirus, según anunció este miércoles en un comunicado. El momento de la reanudación del campeonato se decidirá "en función de las recomendaciones médicas y las condiciones imperantes en esas fechas".

La determinación de suspender el fútbol profesional en Inglaterra se adoptó durante la reunión celebrada este viernes. El director ejecutivo, Richard Masters, deseó una rápida recuperación al entrenador español de Arsenal, Mikel Arteta, y al jugador de Chelsea Callum Hudson-Odoi, que dieron positivo en la prueba de coronavirus.

Según informa el diario inglés The Sun. los fanáticos del Liverpool esperarán que la organización los proclame campeones si el torneo llega a cancelarse.El mismo sitio señala que "La Universidad Católica fue coronada campeona de la Primera División chilena luego de que la federación de fútbol del país cancelara los últimos seis partidos, mientras que ningún equipo fue relegado o promovido a otra categoría".

El cuadro de anfield está muy cerca del título en la Premier tras 30 años, pero su título está bajo la amenaza del coronavirus. La decisión final será tomada entre la Premier en consulta con cada club que participa del torneo. Cabe recordar que la ANFP declaró campeón a Universidad Católica el pasado 2019. Los cruzados llevaban 13 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor cuando faltaban seis fechas para el final del torneo.

