La potente autocrítica vino del volante albo que marcó un golazo de tiro libre en el empate entre albos y Audax Italiano por la fecha 12.

“Me quedo con impotencia, fuimos ampliamente superiores, generamos situaciones, nos está costando definir mejor y decidir mejor en los últimos metros. Hay que ser autocríticos y trabajar más. Tenemos grandes jugadores, pero son detalle que te hacen ganar o perder partidos. El equipo jugó bien, llegó seis o siete veces. Una distracción se paga caro como pasó hoy”, dijo Gil de entrada.

“Fue una jugada desafortunada. Él no va con mala intención, yo lo salto pero me deja la pierna. Es fútbol, hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene”.

Sobre Martín Rodríguez, dijo que; “Es un gran jugador, lo necesitamos, es un distinto en ese sector, el que más desequilibraba, pero nos pone contentos. Si se lo llevaron es porque viene haciendo bien las cosas. La gente debe saber que es una oportunidad, es joven, le dije que fuera, probara suerte, si anda bien por qué no ir hasta a un Mundial. Le deseamos lo mejor", cerró.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.