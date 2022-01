La potente autocrítica de Cristian Garin tras perder ante Monfils

El tenista nacional Cristian Garín cerró su participación del Abierto de Australia con dura derrota ante Gael Monfils.

"El primer set fue muy parejo en una cancha que era muy rápida, más que las otras en que jugué. Hizo más calor que otros días y eso hizo que las condiciones de juego sean más rápidas. Tiene una gran calidad, en el tie break estaba 4-1 jugó 3 puntos muy buenos y me faltó ir a buscarlo un poco más”, dijo “Gago” a ADN Radio, que descartó que la torcedura que sufrió el galo en el primer set haya influido el desarrollo del juego.

“Me fijé que se cayó pero después siguió corriendo normal, no creo que haya sido factor. Hacia mucho calor, en la cancha deben hacer 6 o 7 grados más que el termómetro. Si hubiera ganado el primer set, quizá hubiera sido al revés. Cuesta recuperarse después de un set de mas de una hora con 40 grados, no se dio. Me quedo con la sensación de que no lo fui a buscar, me va a costar asumirlo pero así es el tenis y tengo que aprender“, comentó Cristian Garin.

Tras un primer set muy parejo, Cristian Garin

terminó cayendo por 7/6 6/1 6/3 ante Gael Monfils en la tercera ronda del Australia Open.

El balance de Cristian Garin en el Australian Open

“Voy mejorando, sigo pasando rondas en los Grand Slam, que es muy importante para mi. Ganar el primer set hubiera cambiado mucho, me quedo con esa sensación, pero las condiciones fueron muy duras. Después de jugar 10 horas me ponen a la 1 de la tarde, con 40 grados. Es difícil y aun así tuve mis chances el primer set. Luego, con todo lo gran jugador que es Gael y con todo lo demás, pasó lo que pasó”, aseguró.

“Me hubiese encantado seguir avanzando pero aún así fue una semana positiva. Los últimos meses no han sido fáciles para mi por lesiones y no tuve la mejor preparación, pero fueron 3 semanas bastante positivas. Volví a competir, partir ganando 3 partidos en enero me hizo muy bien pensando en cómo venía. Hay que recuperarse, hay una gira sudamericana y 2 Masters 1000 por delante. Sentía que podía avanzar más, pero hay que seguir trabajando”, cerró el hoy 16 del live ranking.

