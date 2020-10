La potente amenaza de la Garra Blanca a ByN tras profunda crisis del club

El Cacique está en medio de uno de los peores momentos de su historia y su barra quiere cambiar las cosas.

El cuadro popular tiene problemas dirigenciales y futbolísticos profundos, es por eso que el "pueblo colocolino" se aburrió de las malas determinaciones de Blanco y Negro.

Esta jornada de día jueves, Aníbal Mosa enfrentó a los medios y descartó renunciar:

"No he pensado en dar un paso al costado. Asumo toda la responsabilidad de los errores y situaciones que ha atravesado la institución. Por algo soy el presidente. Lo asumo y se lo he hecho saber al directorio. Pero hay muchas decisiones que se han tomado por unanimidad en el directorio. Más allá si fue correcta o no. No eludo la responsabilidad, pero renunciar sería salir arrancando y yo no salgo arrancando. Me voy a quedar acá para darle solución al problema. El otro año si no cuento con la confianza de los directores, de la masa popular colocolina, tendrá que venir otro. Pero hoy sería agregar otro problema. Todos somos parte del problema y debemos ser parte de la solución”, comenzó diciendo.

"La situación no es fácil. No voy a ocultar ni maquillar situaciones que todo el mundo ha sabido. Pero sigo confiando en que vamos a restituir las confianzas con los jugadores. Nos vamos a reunir con ellos, he estado hablando con el capitán. Estas situaciones no ayudan mucho, pero sí creo que vamos a retomar la relación buscando lo mejor para Colo Colo. Hoy en el directorio, que duró más de cuatro horas, dedicamos a hacer un mea culpa en la primera parte para dejar nuestras diferencias de lado. Requerimos estar unidos y ese ha sido el compromiso del directorio. Vamos a dejar nuestras diferencias de lado y de acá a que termine el Campeonato Nacional, nos vamos a dedicar a apoyar a nuestros jugadores, cuerpo técnico y a salir de este momento. Lo vamos a sortear. Tengo confianza en que vamos a recuperar la relación con los jugadores, por el bien de Colo Colo”, agregó.

La barra brava de los albos lanzó una mensaje en sus redes sociales: