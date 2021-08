La potente reflexión viene de Iván Morales quien utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a los hinchas de Colo Colo por fallar el penal en la derrota ante Cobresal.

Colo-Colo perdió 1-0 ante Cobresal, cuando se jugaban los minutos finales del encuentro, el Cacique pudo llegar al empate gracias a un penal que sancionó el juez por una mano de Mario Pardo, pero Morales falló el penal y el triunfo fue finalmente minero.

“Hoy no fue mi mejor partido en lo personal, no duden que siempre daremos el 100% para el equipo. Hoy no se pudo, pero seguimos todos juntos”, publicó el artillero Albo en su cuenta de Instagram.

Ahora, el “Tanquecito” se mentaliza en jugar con la Selección Chilena la dura fecha triple de Eliminatorias Sudamericanas. De esta manera, es opción en ataque en La Roja para chocar con Brasil, Ecuador y Colombia por un cupo al próximo Mundial de Qatar 2022.

Programación:

Chile vs. Brasil | 2 de septiembre: 21 horas

La programación de la jornada 19 del Campeonato Nacional:

Sábado 28 de agosto:

15:00 horas: Palestino vs Universidad Católica - La Cisterna

20:00 horas: Ñublense vs Deportes Melipilla - Nelson Oyarzún

Domingo 29 de agosto:

11:30 horas: Everton vs Deportes Antofagasta - Sausalito

14:00 horas: Huachipato vs Universdad de Chile - CAP Acero

16:30 horas: Colo Colo vs Cobresal - Monumental

19:00 horas: Unión Española vs Unión La Calera - Santa Laura

Lunes 30 de agosto:

18:30 horas: Audax Italiano vs O'Higgins - La Pintana

21:00 horas: Curicó Unido vs Deportes La Serena - La Granja

Club libre: Santiago Wanderers