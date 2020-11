La postura de Iván Morales por supuesta petición del plantel por Jorge Valdivia

El joven delantero de Colo-Colo, Iván Morales, se refirió a la noticia donde se informó que el plantel albo había exigido el regreso de Jorge Valdivia.

Colo-Colo continúa en búsqueda de refuerzos para la segunda rueda. Tras la reciente llegada del defensa Maximiliano Falcón, ahora en Macul aguardan por la llegada de un volante ofensivo que mueva los hilos de un decaído equipo. Ante eso, varios han sido los nombres que han rondado, y hace poco volvió a salir al baile Jorge Valdivia.

El ex Palmeiras ya había sonado, pero la opción fue descartada por su propio representante, argumentando que mientras esté Aníbal Mosa, el Mago no regresará. Sin embargo, en los últimos días se informó que el plantel albo habría ido en masa a la oficina de Mosa para exigir el regreso de Valdivia, a lo que el presidente de Blanco y Negro habría accedido.

Sobre eso habló hoy el delantero del Cacique, Iván Morales. En conferencia de prensa, el atacante negó rotundamente dicha versión, pero de igual manera admitió que los ilusiona el retorno del que ha sido uno de los últimos ídolos de la institución.

"Nos ilusiona que vuelva, por el tipo de jugador que es y lo que representa en el club, pero vi que se han dicho muchas cosas, que el plantel pide jugadores y lo quiero dejar claro,no somos nadie para pedir que venga o no un jugador", señaló Morales.

"Sería una gran ayuda, pero no depende de nosotros. Para nosotros es imposible que pidamos a algún jugador, -aunque- como hincha y jugador del club, Jorge es un excelente compañero y jugador e ilusiona a todos que vuelva, pero no depende de nosotros", añadió.

Con respecto al actual momento del equipo, el ariete, que viene de superar una grave lesión y ya volvió a ver acción en el terreno de juego, afirmó que "no es fácil, sobre todo ver al equipo más grande de Chile penúltimo en la tabla,pero estamos haciendo lo imposible por revertir la situación, esperemos que los resultados se den pronto".

Para finalizar, sobre su proceso de recuperación indicó que "no quiero hacer hincapié en eso, tenemos que enfocarnos en el fútbol, lo que pasó, ya pasó, lo de la pandemia, el seguro, si me dejaron de lado o no, cada uno sabe la respuesta. Yo lo hice saber y ahora estoy enfocado en lo que viene hacia adelante, que es jugar y hacer las cosas bien".