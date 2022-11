La pena y la rabia de Diego Rivarola por el pésimo momento de la U

El ídolo azul analizó la eliminación del Bulla ante Unión Española por Copa Chile.

"La Copa Chile apareció ahora, después de que le ganamos a Católica, porque antes incluso se discutía si debían jugarla o no, entonces es una cuestión que apareció en menos de un mes. Me parece un absoluto fracaso de la Universidad de Chile, un club que viene hace muchos años pasando por momentos malos y este es otro más y no es lo que la gente ni lo que la historia del club pretende”, lanzó.

Tras eso, destaca que “los dos partidos contra Católica han sido lo mejor de todo el año de la U, duró dos partidos nomás. Uno espera que la U, que tuvo un año malo, dos años malos, el tercer año por más que vos creas hay algo que tiene que nacer propio de la institución y este año no nació nada”, complementó.

Rivarola cierra apuntando que quedar eliminados ante Unión Española “sentencia un año que, como dice Miranda, es un fracaso para la Universidad de Chile por su historia, por su gente, al final se queda sin nada y termina siendo un año sin nada y salvándose del descenso apenas, sin siquiera llegar a una final de la Copa Chile”.