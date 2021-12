La pena del Kun Agüero tras tomar drástica determinación en el fútbol

La pena del Kun tuvo muchas reacciones en las distintas plataformas digitales, el formado en Independiente de Argentina citó a una conferencia de prensa en la que se mostró muy emocionado y agradeció a todos los que estuvieron con él en su carrera.

El mundialista se retiró del fútbol luego de que se le detectase una arritmia cardíaca, tras un partido del equipo blaugrana en noviembre en el que debió salir con dolores de la cancha.

"Esta comparecencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Primero es mi salud, ya saben el problema que tuve hace mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días", señaló el Kun.

Luego, afirmó: "Hice todo lo posible para a ver si había alguna esperanza pero no ha habido muchas. Estoy orgulloso o feliz por mi carrera. Desde los 5 años he soñado jugar a fútbol, estar en Primera, nunca pensé en llegar a Europa. Agradecer a Independiente, a Atlético de Madrid, que apostó cuando tenía 18 años, la gente del City, que ya saben lo que siento, he dejado lo mejor".

"A los del Barça, ha sido increíble, sabía que venía a uno de los mejores clubes del mundo, pero las cosas pasan por algo. Y a la Selección, que es lo que más amo", añadió.

"Me siento bien ahora mismo. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me dijeron que había una posibilidad muy grande que no podría seguir empecé a mentalizarme. Lo venía procesando. Cuando me llamaron y dijeron que era definitivo tardé días en procesarlo. Yo me ponía esperanzas, pero no. Ahora estoy bien, pero fue difícil".

Obviamente me pasa ahora con 33 y no de más chico. Por un lado orgulloso por la carrera y menos mal que me pasó ahora y no antes. Estoy muy feliz por la carrera que hice".

"Siempre quieres seguir ganando más cosas, pero me siento muy contento por los títulos que he ganado y uno siempre puede dar más, pero hice lo mejor para mí y para el club. Al final el jugador es en un equipo y no individual", finalizó.

