La pena de Tito Awad sobre el presente de la U: "no está para el título"

Tito Awad reaccionó a las palabras del Matías Zaldivia, el ex Colo Colo asevera que la U no tiene como primer objetivo salir campeón en el 2023: “entrar a las copas y como dije, si en las últimas fechas estamos arriba para pelear por el título, también la ilusión no te la va a quitar nadie”, detalló el zaguero azul.

Awad está de acuerdo con las palabras de Zaldivia: “Yo creo que esto nace, más allá de la declaración honesta de Zaldivia, nace de lo que la directiva le pidió al cuerpo técnico, ‘sálvanos del descenso y trata de agarrar una colita de copa internacional‘”, sostuvo Awad.

"Ahora, que las circunstancias se hayan dado de esta manera que ocho equipos puedan salir campeón por la irregularidad del campeonato, ahí está la disyuntiva si uno está o no de acuerdo con Zaldivia”, expresó el contertulio del Show de Goles.

¿Está la U para luchar por la Copa?: “Si me preguntan a mi, no me gusta mentir, yo creo que la U no está para el título y ahí estoy de acuerdo con Zaldivia. Ahora, si se da la cosa, pero no puede prometerla, la U irá ganando partido tras partido y si se da, será un regalo de navidad, pero futbolísticamente no está para el título”, afirmó en el cierre, Tito Awad.