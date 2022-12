El astro francés le dedicó un mensaje en su cuenta personal de Twitter:

Hace algunas semanas a través de una publicación en redes sociales, el exgoleador brasileño Pelé agradeció a Kyllian Mbappé por sus muestras de apoyo ante su delicado estado de salud.

El delantero francés pidió oraciones para la leyenda del Santos que falleció este jueves 29 de diciembre del 2022.

Gracias, Mbappé. ¡ Estoy feliz de verte romper otro de mis récords en esta Copa del Mundo, mi amigo!", apuntó Pelé.

Y es que Mbappé rompió la marca que poseía el sudamericano de más goles en Mundiales con menos de 24 años, al haber marcado en siete ocasiones.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud