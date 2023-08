La pena de Johnny Herrera tras nueva derrota de la U

Johnny Herrera analizó la derrota ante La Calera, los azules se meten en una crisis tras perder ante los cementeros por 2-1. El ídolo azul lamentó el mal momento que vive Universidad de Chile.

“Todas sus ramas parece remar para su propio lado. La dirigencia peleada, en Azul Azul no se pasa en nada. El cuerpo técnico está distanciado de la gerencia deportiva, los jugadores con poca respuesta en la cancha. Sin sangre, prácticamente”, añadió en TNT Sports.

Johnny Herrera no se quedó ahí aseveró que: “Es un equipo entregado, no es la U que estamos acostumbrados a ver ni que va siempre para adelante”.

En esa misma línea, disparó sin filtro contra Mauricio Pellegrino. “El entrenador trata de dar un golpe de timón, pero le está errando hace rato. En el primer semestre tuvo un buen pasar y no hay de qué agarrarse para que la U pueda hacer una buena presentación en el próximo partido”.

“No es que Colo Colo sea avasallador, pero tiene claro a lo que juega y va para adelante. Eso es lo único que le envidio, puede ganar 1 o 2 a 0, Pizarro se puede perder 10 goles, pero la U hoy…”.

“Más allá que la actitud es todo, se notó tajantemente un fútbol sin ideas. En comparación con La Calera, que si apuntamos jugador por jugador, ellos cobran un cuarto de lo que pagan en la U. Hoy salieron con una idea clara y son caros humildes, sus primeras armas en el fútbol y le pasó por encima a la U. Cuando no tienes una idea clara como el Profesor Pellegrino, es muy difícil de considerar”, agregó el ex capitán del romántico viajero.

Sobre el golero, comentó que: "Toselli lo hizo bien, pero me aburro de discutir el echarle la culpa al arquero”.

“Yo no le hecho la culpa de ningún partido. A lo mejor no sacaba los dos goles que sacaba antes, pero no puedes sacarlo antes de un Superclásico, es reventando”, complementó.

Finalmente, insistió su preocupación por el Superclásico en Santa Laura: “Me da lata cargar contra Azul Azul, que tuvieron un periodo exitoso y me llevaron, pero este equipo es el reflejo absoluto de la gente a cargo del club. Es el reflejo de Clark, de Mayo, no tienen nada. Todos los cabros chicos que están jugando en la U, ¿en quiénes se pueden respaldar para el partido que vienen?”, cerró.