La pena de Johnny Herrera porque la U no tiene estadio

El ex golero abordó la crisis que hoy vive la institución azul debido a la falta de un estadio para jugar de local, en referencia a los problemas que ha tenido con Unión Española para la reprogramación del encuentro.

"Es una pena esto. A cualquier hincha le gustaría tener una casa propia. Y no es sólo de Azul Azul, de esta administración, sino que de malas gestiones dirigenciales han llevado a que la U pierda terrenos hermosos para poder haber tenido un estadio. Que uno de los clubes más importantes de este país no tenga estadio y donde jugar es una pena”, sostuvo en TNT Sports.

“También es una lata que se le cierren tantas puertas en provincia, en estadios municipales. Cayó mal el portazo de Viña del Mar. Valparaíso sí le abre las puertas. Uno no sabe si hay intereses de por medio o cosas raras, pero por qué sí en una ciudad y en otra no, estando al lado”, lanzó.

"Es la triste realidad de Universidad de Chile hoy por hoy. Por suerte pudo amarrar cuatro localías seguidas en Santa Laura, por lo menos hay dónde ir a ver a la U en estos partidos. Más adelante no sé qué pasará”, reclamó.

“Es falta de gestión de Universidad de Chile, no hay duda. Hoy el Estadio Nacional está en reformas y no se puede ocupar, así de simple. La realidad es esa. Hubo una administración que pudo hacer el estadio y no lo hizo. Así de simple. Hubo una autorización de un terreno que se iba a dar en comodato a una cuadra del anillo de Américo Vespucio, por Santa Rosa, y la administración de Carlos Heller no quiso porque no había recursos”, cerró.

