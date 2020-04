El golero de Everton de Viña del Mar entregó detalles de su viaje hacia Temuco para pasar sus últimos momentos con Gladys Muñoz.

Cabe recordar que la madre de Johnny Herrera, Gladys Muñoz, falleció a los 78 años tras problemas pulmonares causados por el coronavirus. A casi una semana de la lamentable pérdida, el ex Universidad de Chile tuvo una sincera converación con Las Últimas Noticias:

Ese sábado (28) habíamos hablado con la “buela Laly”, como le decía Brunito (su hijo). Desde hace tiempo que venía con un resfrío. Hablamos todo el día, pero decidí desconectarme para ver una serie en el departamento. Cuando encendí mi celular y vi los mensajes, llamé a una de mis sobrinas y mi sobrina me contó que se la llevaron a la clínica porque se había complicado", comenzó diciendo Herrera.

El portero profundizó: "Lo único que pedía cuando iba viajando a Temuco, era que hicieran todo lo posible para poder ver con vida a mi viejita y poder despedirme".

"Es duro que te digan entra a despedirte. Entré, era el único autorizado a hacerlo, con todos los resguardos. Doble delantal, doble mascarilla, doble todo. La pena es que no podía abrazarla, pero hablamos por dos horas", declaró.

"Es cierto que no pude abrazarla, pero pude compartir con ella hasta el final. Por eso estoy agradecido todos en la clínica. Cuando pase todo esto, espero hacerle una ceremonia bonita en la iglesia de Angol y darle una despedida a la altura, como se lo merecía".

Para cerrar, Johnny recordó uno de los consejos de su madre que más lo dejó marcado: "Cuando quise retirarme, me dijo que no les diera en el gusto a los h*eones, cuando me veía más gordito me decía ‘con razón estás atajando poco'".