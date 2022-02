La desolación de Carlos Caszely tras el funeral de su esposa

María de los Ángeles Guerra partió de este mundo y dejó un profundo vacío en el ídolo de Colo-Colo.

Caszely fue consultado por el matinal sobre qué espera de ahora en adelante en su vida: “No sé qué haré, no sé cuál será mi motor. No sé qué pasará a la noche o mañana. Están los hijos, los nietos, pero hay algo que es muy difícil describir”, le reveló a "Tu día" de Canal 13.

El ex delantero recordó las palabras de su mujer antes de partir: "Ella les decía los nietos, cuando a la noche miren el cielo va haber una estrella y la más brillante voy a ser yo que los voy a estar acompañando. Anoche ellos decía, vamos a buscar a la Mía (como le decñian) y miraban las estrellas, la más brillante que está en el cielo. Con eso se quedaron los nietos".

"Ella siempre estaba preocupada de todos, no quería que mi hijo se quedara, sino que le decía que se fuera con su esposa de vacaciones. Detalles que ella tenía para preocuparse de su entorno", señaló Caszely.

