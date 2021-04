La particular valoración de Antonio Conte por el "desorden" de Alexis Sánchez

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, agradeció el aporte del delantero chileno Alexis Sánchez, pero insiste con no usar tres delantros.

Antonio Conte dio a conocer los motivos por los que no utilizó tres delanteros en el reciente triunfo del Inter de Milán ante Cagliari. La décima victoria seguida del cuadro lombardo en la Serie A italiana, y que dejó en claro que es el candidato favorito para arrebatarle el Scudetto a la Juventus tras nueve años.

Son muchos los expertos que se dejan seducir por la opción de ver a Alexis Sánchez, Lautaro Martínez y Romelu Lukaku como tridente de ataque. Sin embargo, el DT nerazzurro hizo jugar al chileno y al belga, para que el argentino se tomara un descanso.

"A veces también puse tres delanteros con el partido en curso, sobre todo con Sánchez, porque es un jugador que siempre desordena las cartas cuando ingresa. Pero le di un respiro a Lautaro y no quise cambiar de sistema en este momento", indicó Conte.

Según el estratega italiano, su determinación de mantener el esquema se debe a que "teníamos muchos jugadores de calidad y (Achraf) Hakimi también entraba por la derecha. Si no hubiéramos hecho el gol, también habría optado por (Andrea) Pinamonti para forzar el juego", cerró.

Para enfrentar lo que queda de temporada, Conte se mantiene firme en que aún no hay nada asegurado. "Siempre tenemos que jugar para ganar y tener apretado al máximo el acelerador. No somos de hacer cálculos y a mí me gusta mucho ganar", explicó.

Para finalizar, se refirió al mediocampista chileno, Arturo Vidal, quien ya cumplió un mes fuera de las canchas por una cirugía en la rodilla. "Sufrió algunas molestias en el calentamiento final, por lo que preferimos no arriesgar. Esperamos recuperarlo pronto", mantuvo el ex técnico de Juventus.

Ahora, Inter se someterá a una intensa semana de trabajo para enfrentar tres partidos en siete días. Esto porque el próximo domingo visitará a Napoli y después a Spezia, para terminar recibiendo en casa al Verona. Y el panorama apunta a que Alexis Sánchez podrá sumar más minutos en cancha.