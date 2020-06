La particular pyme de Daniel Morón en plena cuarentena

El ex arquero de Colo-Colo maneja cinco mil kilómetros cada cinco días y entrega paltas a Chiloé.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el ex campeón de América con Colo-Colo 1991 reveló cómo se reinventó y cuál es su nueva vida en crisis que atraviesa al país.

“Mis amigos me dijeron que en esta zona la palta es cara y no hay. Consulté los valores, me instruí en los tiempos y calidades, porque lo que más me interesaba era traer buenos productos", expresó.

En conversación con LUN también reveló que en lo últimos cinco días ha manejado más de cinco mil kilómetros. “El fútbol abre muchas puertas y me contacté con el gerente de Propal y me empezaron a vender de primera calidad. Hace 15 días vine y me fue muy bien, dejé 700 kilos de palta”, detalló.

El Loro contó cómo lo hace para manejar tanto. "Si me da hambre, paro y como. Si me da sueño, me tiro a una Copec a dormir. Cuando despierto, sigo. Soy un perro para esto, no necesito una cama para dormir”, sentenció.