La particular petición del ex futbolista Francisco Huaquipán vino través de su abogada Gloria Chamorro que se revoque la resolución que tiene al ex jugador de Colo Colo y Magallanes en prisión preventiva mientras se investiga el intento de ingreso de 38 teléfonos celulares, cocaína y pasta base al penal de Colina 1, centro penitenciario donde se encuentra recluido su hijo.

En el documento, al cual tuvo acceso La Tercera, se explica que "mi representado JAMÁS HA COMETIDO DELITO ALGUNO, situación que en estimación de esta defensa no fue ponderada por el Tribunal a quo al momento de decretar la gravosa medida cautelar objeto del presente recurso".

"El supuesto ilícito que se imputa a mi representado, ya indicado con precedencia, en el improbable e hipotético evento de que se acogiera la tesis del ente persecutor en el sentido de que, primero existiese y, luego, de que pudiese haber sido cometido por mi defendido, tiene fijado por el legislador una penalidad tal que, aún efectuando una prognosis de la eventual sanción punible que pudiere imponerse a mi mandante, éste de todas maneras sería beneficiado por alguna de las penas sustitutivas al cumplimiento efectivo de condena previstas y reguladas en la Ley nº 18.216 modificada por la Ley nº 20.603, en particular, la libertad vigilada intensiva, añade.

"Nos encontramos ante una situación procesal cautelar personal que vulnera el principio de inocencia de mi representado, el principio de tipicidad de toda conducta penal y, asimismo, el principio de racionalidad de las medidas cautelares personales, según se explicó con precedencia, atendida la penalidad eventual del supuesto ilícito investigado", complementa.

Ante ello, se solicita la libertad inmediata de Huaquipán: "Que ha lugar a la apelación ordenándose, en razón de ello, que se sustituya la gravosa medida cautelar personal de prisión preventiva que rige en perjuicio de mi representado por las del artículo 155 del Código Procesal Penal, en particular, arresto domiciliario total y arraigo nacional o, en subsidio, la o las que vuestra S.S. Iltma. estime procedente en Derecho decretar".

