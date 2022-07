La particular explicación de Galíndez tras su salida de la U

El golero se va del CDA, Aucas de Eacuador se compromete a desembolsar los US$ 250 mil que exige Azul Azul para liberar al futbolista ecuatoriano, quien tenía contrato hasta diciembre de 2023. El portero hizo sus descargos en Instagram:

"Debo aclarar que no recibí amenazas ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación. Sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes, principalmente en redes sociales, que yo en particular asumo como algo que lamentablemente se ha vuelto común en el fútbol en general", disparó.

so, el guardameta de 35 años señaló que "debo reconocer que en el estadio y en la calle siempre me sentí apoyado por los verdaderos hinchas del club". Eso sí, también aprovechó la instancia para aclarar la verdadera razón por la cual vuelve a Ecuador

"Quiero aclarar públicamente que me voy de la Universidad de Chile porque debo privilegiar mi familia, mi carrera y la opción única de jugar una Copa del Mundo representando a Ecuador, la que se me presenta a los 35 años de edad", apuntó.

El ex Universidad Católica de Quito, que fue traído por Santiago Escobar y Luis Roggiero antes de ser ambos despedidos, resaltó que "para mí es muy importante estar cerca de mi Selección y su cuerpo técnico, ojalá sumando minutos de competencia en la liga de mi país".