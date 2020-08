El entrenador del Manchester City volvió a mostrar su admiración hacia el rosarino.

Josep Guardiola siempre ha manifestado su respeto y admiración por Marcelo Bielsa, el último campeón de la Championship inglesa que le valió el cupo para jugar en la Premier League este 2020.

El actual estratega del City tuvo la oportunidad de enfrentar a Bielsa cuando dirigía al Barcelona y Marcelo Bielsa al Athletic Bilbao en La Liga de España.

En una entrevista con el medio DAZN, Guradiola se refirió al ex entrenador de la selección argentina y de Chile: "La anécdota es que estuvimos 11 horas juntos", partió el ex Barcelona.

"Nunca dejaré de agradecer a Marcelo la forma en que nos trató porque yo no era nadie, porque yo no entrenaba ni al filial, me acababa de sacar el carnet de entrenador, y él me recibió. Cuando no eres nadie y un entrenador te recibe como lo hizo él, fue maravilloso”, agregó.

También se refirió a sus similares visiones sobre el fútbol y la sociedad:

“Con Bielsa hablábamos de los medios de comunicación y fui yo quien le dije 'si tanto nos quejamos de este mundo, que no nos deja a veces vivir, cómo es que no agarras un equipo juvenil, en un mundo más amateur y olvidas el mundo profesional, donde están los medios, la crítica, los jugadores de alto nivel'. Y él me dice: 'Necesito esta sangre, necesito esto", relató.