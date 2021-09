La particular anécdota de Larrivey con Ronaldinho

La particular historia fue revelada en una entrevista concedida a TNT Sports Argentina, Larrivey repasó algunos pasajes de su carrera, como el que vivió cuando vestía la camiseta del Cagliari de Italia enfrentó al astro brasileño que jugaba en el Milán.

Una gran experiencia, sin embargo Larrivey la aterriza: "Ronaldinho, cuando jugamos contra el Milan, no sé si no estaba motivado... Realmente jugó sin ganas, es la sensación que me dio en ese momento. Es un jugador que admiro y admiré, de qué manera se toma las cosas...".

"No le vi la competitividad cuando lo veía contra otros equipos, quizá jugó con un equipo más chico y fue por eso. Me decepcionó, como que jugó sin ganas", añadió.

Dinho jugó 95 partidos con el AC Milan, convirtiendo 26 goles y entregando 29 asistencias.

🤙 🇧🇷 Hoy se cumplen 18 años del debut oficial de @10Ronaldinho con el Barça en San Mamés pic.twitter.com/e6RC8fQSsB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 30, 2021

Así se jugará la jornada 20 del Torneo Nacional 2021

Lunes 6 de septiembre

11:00 | Cobresal vs Ñublense | Estadio El Cobre

| Estadio El Cobre 20:00 | Universidad de Chile vs Deportes La Serena | Estadio El Teniente

Martes 7 de septiembre

15:00 | Deportes Melipilla vs Unión Española | Estadio Municipal La Pintana

| Estadio Municipal La Pintana 17:30 | Deportes Antofagasta vs Curicó Unido | Estadio Calvo y Bascuñán

| Estadio Calvo y Bascuñán 20:00 | Universidad Católica vs Audax Italiano | Estadio San Carlos de Apoquindo

Miércoles 8 de septiembre