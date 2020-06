El arquero de La Roja se molestó por un desubicado comentario sobre su debut por la selección chilena.

¿Qué es lo que pasó? el viernes se celebró el cumpleaños número 76 de Nelson Acosta, el exitoso DT camino a Francia 1998. En las redes aparacieron varias historias relacionadas al estratega uruguayo.

“Jugábamos contra Colombia por clasificatorias y por la mañana me llama a su habitación y me dice ‘¿estás preparado? ¿quieres jugar? ¿No te vas a cagar? Te necesito y confío en ti. Avísale a tu familia que juegas’. ¡Un grande! #Agradecimiento #Respeto”, contestó Bravo a un hilo de Cristián Arcos en Twitter homenajeando al de Paso de los Toros.

n sus redes sociales, contando con el respectivo like del portero del Manchester City. Eso sí, hubo comentarios y uno no le hizo ninguna gracia al meta.

