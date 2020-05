El entrenador trasandino es muy respetado en inglaterra y en todo el mundo.

El Loco hace noticia por otras imágenes que muestran su particular personalidad- To pasó cuando un fan se lo encontró en la calle y lo captó manteniendo el distanciamiento social por el coronavirus.

James Shimmin, de Ignite Sports Coaching, subió una imagen a la cuenta oficial de su proyecto y donde aparece junto al ex técnico de la Selección Chilena. En ella, se les va a ambos respetando los dos metros de distancia para evitar contagios de Covid-19.



"Fantástico conocer a Marcelo Bielsa hoy (no te preocupes me quedé a 2 metros). Su rostro no lo muestra, pero estaba más que feliz de detenerse para tomar una foto. Me deseó bien y le agradecí él por todo su arduo trabajo en Leeds. Ojalá pudiera estrechar la mano del hombre", explicó en la publicación.

