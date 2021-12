La notable donación de Marcelo Bielsa a la Teletón

La notable donación se pudo ver en las distitas redes sociales de la campaña en ayuda de los niños de Chile. El ex entrenador de la selección chilena dice presente nuevamente en el evento para los niños del país, esta vez aportando con una polera de su equipo, la que pertenece a Kalvin Phillips, máxima figura de su equipo y seleccionado de Inglaterra.

La camiseta, según detalla el diario Las Últimas Noticias, fue Jorge Gómez (@pelotazo) el encargado de gestionar la entrega de la camiseta, la que está siendo rematada.

"Bielsa ya había donado una camiseta del Leeds para la Teletón 2018. Esa vez Ernesto Díaz Correa, quien era cercano a Bielsa, me dio el contacto de su asistente en Leeds y le escribí y ahora hice lo mismo en junio. Pasó un mes y me dijo que sí, pero después el Leeds empezó mal el campeonato así que no quise insistir", relató el periodista que está encargado de la sección.

le contesté que fuera una de Kalvi Phillips, que es de la selección y jugó la final de la Eurocopa, y me la firmaron él y Bielsa. Me dijo la vamos a mandar".

¡DESCARGA la Aplicatón de la @Teleton!



Y puja en la Rematatón por llevarte la camiseta del Leeds, la camiseta de Calvin Phillips, firmada por él y por Marcelo Bielsa#TodosLosDias https://t.co/nZfi2ngdj7 pic.twitter.com/7a1fkmy7zh — Jorge Gómez (@pelotazo) December 4, 2021

