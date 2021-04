La noche en que Iván Zamorano le marcó 5 goles a Rafael Dudamel

La inolvidable jornada en que Zamorano le anotó cinco goles a Rafael Dudamel cumple 24 años.

El martes 29 de abril de 1997 la Selección Chilena goleó 6-0 a Venezuela en el Estadio Monumental, por las Clasificatorias rumbo al Mundial de Francia 1998.

El arquero de la Vinotinto era un joven Rafael Dudamel, de 24 años, hoy es el actual técnico de Universidad de Chile.

Fue la primera visita de Dudamel al recinto de Macul, la cual dejó un pésimo recuerdo en el ex portero gracias a los históricos cinco goles de Iván Zamorano, sumados a la anotación de Pedro Reyes.

La misma FIFA recordó este momento en sus redes sociales:

🇨🇱 Ivan Zamorano (5 goals)

🇧🇷 Zico (4)

🇧🇷 Careca (4)

🇧🇷 Romario (4)

🇺🇾 Luis Suarez (4)



🔙 #OnThisDay in 1997 'Bam Bam' became the only player to score five goals in a @CONMEBOL #WCQ to inspire @LaRoja to a 6-0 win over Venezuela 🙌#ThrowbackThursday | @bambam9oficial pic.twitter.com/HEhv0b8AQ7