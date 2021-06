La molestia de Fernando de Paul tras pregunta sobre la Selección Chilena

El arquero de Universidad de Chile reconoció que le “provoca rechazo” que le pregunten por si espera ser nominado a la Selección Chilena.

La Selección Chilena volverá a competir en pocas horas más por Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Argentina. El duelo se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Único de Santiago del Estero y que estará marcado por el debut oficial de Martín Lasarte en la banca nacional.

Bajo ese contexto, el arquero de Universidad de Chile, Fernando de Paul, asistió este jueves a conferencia de prensa. El capitán de la U nació en Argentina, pero tomó la nacionalidad chilena, motivo por el que le consultaron si tiene sentimientos encontrados con el partido, y quien quiere que gane.

"Yo quiero que gane Chile. Futbolísticamente me formé acá, mis hijos son chilenos. Yo quiero un resultado bueno para Chile. Esperamos que sea un buen partido", reconoció.

Al ex San Luis le preguntaron también sobre si espera ser nominado por Martín Lasarte a la Selección Chilena. Consulta ante la cual se molestó y afirmó que no es momento para candidatearse.

"Pienso que estamos en una etapa del campeonato donde tenemos que enfocarnos en Universidad de Chile y no pienso en otra cosa. Me fastidia, no solo que me pregunten a mi, sino que se hizo una pregunta constante a cualquier jugador”, comenzó señalando.

“Me parece que es un lugar que hay que respetar un poco más. No solo por jugar dos o tres partidos buenos te van a llevar a la selección. Me genera un poco de rechazo esa pregunta. No es un lugar para postularse", explicó.

Junto con eso, De Paul igualmente habló sobre la polémica Copa América que se jugará en Brasil a mediados de mes. "Es complejo el tema de hacerla en cualquier país, está bastante complicado todo, es un tema sensible. Como siempre, en el fútbol, se priorizan otras cosas”.

“Es la realidad y siempre pasa a segundo plano el tema de salud de los jugadores y delegaciones, donde hay muchas personas mayores. Hay gente que puede correr un riesgo mayor. No se piensa mucho en eso, siempre hay otros intereses, y no solo en la Copa América, en general", concluyó.