Este miércoles, Colo Colo logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras vencer en el estadio monumental a Sportivo Trinidense. Gracias a esto, no sólo continúan vivos en el torneo de clubes más importante de nuestro continente, sino que además, se aseguraron un jugoso premio millonario por su participación.

Ahora los albos esperan conocer sus rivales en la Copa Libertadores, cuando este próximo lunes se lleve a cabo el sorteo de la fase de grupos, donde en esta oportunidad, nuestro país tiene una completa competición de los cuatro cupos asignados a Chile. Esto con la participación del cacique, Palestino, Huachipato y Cobresal.

Pero ahora, Colo Colo tiene un nuevo problema a raíz del Superclásico del fin de semana pasado, donde cayeron de forma histórica ante Universidad de Chile en el estadio monumental. En definitiva, Estadio Seguro habría realizado una denuncia en contra de los albos, donde estarían arriesgando una millonaria multa.

Según información entregada por RedGol, la denuncia fue realizada debido a tres gravísimos problemas. Lo primero fue la no utilización del Registro Nacional de Hinchas en el Superclásico, lo segundo fue que la seguridad privada no evitó el ingreso de pirotecnia y fuegos artificiales que se utilizaron durante el partido. Y lo último es que no se adoptaron medidas para mantener las vías de evacuación del estadio.

Sumando todos los montos que equivale cada multa de estos tres problemas ya expuestos, Colo Colo arriesga una sanción por cerca de 200 millones de pesos. Algo que sin lugar a dudad sería un duro golpe a la administración de la institución alba, quienes ya están trabajando para apelar a estas denuncias por parte de Estadio Seguro.