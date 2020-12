La mala noticia que recibió Nicolás Castillo en México

Un verdadero infierno es el que vive Nicolás Castillo, el cual lo tiene al borde del retiro obligado de las canchas.

El delantero formadoen la UC deberá volver a pasar por el quirófano para intentar mejorar el flujo sanguíneo de su pierna derecha, donde ya fue intervenido varias veces y sufrió una trombosis.

"Hay que pensar que si uno realiza un injerto en un deportista, esa área va a quedar muy sensible y no podrían pegarle una patada en esa zona: pierde el injerto y volvería a estar como antes. No es imposible que vuelva a jugar fútbol, pero si hablamos de deporte de alto rendimiento, de élite, ahí es más complicado. Cualquier lesión que pueda tener de ahora en adelante se va a alargar más de la cuenta", explicó a El Mercurio Felipe Corvalán, médico especialista en cirugía vascular.

Y en México tampoco tienen buenas noticias. Según Rubén Sainz, periodista de Televisa, dijo al mismo medio que "claramente no está para jugar y acá en México hay voces de médicos que han planteado sus dudas sobre si Castillo podrá volver a practicar fútbol profesional, porque la trombosis que padeció fue muy grave".

"Desde el comienzo se supo que Castillo no iba a jugar este año. Y si bien el técnico Miguel Herrera dijo que espera tenerlo para comienzos de 2021, me parece que es una declaración más de deseo que de realidad. Entiendo que el club (América) va a esperar la nueva operación para tomar una decisión sobre el futuro del jugador", finalizó.

La nueva cirugía está programada para el próximo 9 de diciembre, y se espera que su recuperación de 9 meses como mínimo.