La mala noticia que recibió Jorge Almirón de la directiva de Blanco y Negro

El pasado miércoles, Colo Colo logró derrotar a Sportivo Trinidense en el estadio monumental, consiguiendo así la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto no sólo mantiene en competencia a los dirigidos por Jorge Almirón, sino que además aseguran un enorme premio económico para la institución alba, el cuál puede ir crecimiendo según sus futuros resultados.

Tras asegurar esta enorme ayuda económica, Jorge Almirón le planteó a la directiva de Blanco y Negro, la necesidad de contar con un nuevo refuerzo para el resto de la temporada. Esta necesidad creció aún más luego de la complicada lesión de César Fuentes, quien lamentablemente estará seis meses fuera de las canchas.

Pero durante las últimas horas, la directiva de Blanco y Negro le habría dado una muy mala noticia a Jorge Almirón con respecto a su solicitud. Teniendo en cuenta además que Colo Colo tiene que competir en dos torneos al mismo tiempo y con un jugador menos esto ya se complica aún más para el estratega.

Según información entregada por D13, desde la directiva de Blanco y Negro dan por cerrado el plantel de Colo Colo, por lo que le habrían dado un enorme portazo a la petición del estratega de un nuevo refuerzo. Causando de paso, la molestia de Almirón, quien pedía a gritos la opción de sumar una nueva alternativa en los albos.

En ese sentido, Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo señaló que, "hoy está el plantel cerrado, no tenemos posibilidades de poder buscar a un jugador. Primero porque intentamos hacerlo antes que cerrara el libro de pases y no encontramos algo que fuera más de lo que nosotros teníamos. Y si no encontramos en ese momento, seguramente tampoco en este".