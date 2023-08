La mala noticia que recibió Claudio Bravo en el Real Betis

Claudio Bravo no lo ha pasado nada bien durante las últimas semanas en el fútbol español. Y es que el arquero lleva varias jornadas entrenando separado de sus compañeros y ahora recibió una muy mala noticia junto.

Después de ausentarse a la última práctica del equipo previo al debut oficial en la temporada 2023-24, el arquero nacional quedó totalmente descartado para el partido ante Villarreal. El motivo de esto se debe a unas complicaciones físicas que lo han acomplejado durante la última semana.

Esta parece ser una muy mala noticia, ya que solo faltan un par de semanas para que la selección chilena haga su debut en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. En dichos compromisos Chile deberá enfrentar a Uruguay y Colombia, difíciles encuentros en los que la presencia de Claudio Bravo queda aún más en duda.

Es así como Manuel Pellegrini no podrá contar con el guardameta nacional para el importante debut del Real Betis en LaLiga, donde deberán enfrentar a Villarreal en un complejo duelo como visitante. Cabe destacar que Claudio Bravo estaba siendo titular en los partidos de pretemporada, por lo que de no haberse lesionado habría estado en el once inicial.

No habrá Claudio Bravo vs Ben Brereton

Uno que sí tiene prácticamente asegurada su presencia es Ben Brereton Díaz, pues el delantero jugó constantemente en la pretemporada de Villarreal e incluso marcó un gol. Es por esto que es probable su titularidad o al menos sumar algunos minutos desde el banquillo.