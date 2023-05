La larga conferencia de prensa de Bielsa en su llegada a Uruguay

La presentación del Loco duró casi más de una hora, el ex DT de Chile contestó las preguntas de los periodistas asistentes en la sala de prensa de la selección charrúa. De entrada contó una anécdota que “tuvo un peso posteriormente decisivo en la toma de decisiones” y que vivió junto a su esposa en Montevideo al viajar en un transporte público repleto.

“El viaje duró 45 minutos y se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de los que estaban arriba del micro”, puntualizó.

“Creo que Uruguay es del grupo del medio. Puede fantasear y tiene con que alimentar esa fantasía”, dijo el exentrenador de Argentina y de Chile.

El por qué se decidió por Uruguay: "Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí: uno es los jugadores que posee Uruguay, a mí me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años, y el otro es el destinatario del trabajo de una selección que es el ciudadano de a pie del país del que se trate. En ese sentido a mí me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso posteriormente decisivo en la toma de decisiones. Los jugadores a mí no me resulta difícil calificarlo porque es mi oficio desde hace 40 años y tenía la certeza de que mi predilección era justificada".

Sobre la continuidad de los referentes: "No he hablado con ellos, con cada uno. Escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es necesario hacerlo. No tengo una posición previa establecida. En el caso de los jugadores a los que hace referencia y que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente".

Marcelo Bielsa también habló también de Óscar Washington Tabárez y aseguró que, aunque la palabra admiración debería usarme menos por ser exagerada, él admira a quien dirigiera a La Celeste por más de 15 años.