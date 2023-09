La jugada de Ignacio Tapia que se gana los elogios de Arturo Vidal

Arturo Vidal está siendo un constante analista del fútbol chileno en cada una de sus transmisiones en Twitch y esta vez tuvo palabras para el Superclásico. Específicamente, elogió a Ignacio Tapia por la brillante jugada en la que salvó un gol de la línea.

Y es que el defensor azul estuvo muy atento para posicionarse bajo el arco y desviar un tiro de Leonardo Gil, lo que generó las felicitaciones del campeón de América.

"Ese de la U la sacó en la línea, ese miren. ¡Qué buena! Esa es un gol del defensa", apuntó Arturo Vidal en su transmisión de Twitch.

Por otro lado, Ignacio Tapia tuvo tiempo para recordar el partido pero destacando otra crucial jugada, específicamente el córner con el que anotó el empate.

"Viéndolo otra vez, porque no me acordaba bien, gané un espacio entre Saldivia y Falcón, y como ellos tenían un déficit en los balones parados, aprovechamos esa zona que estaba más libre y salió el gol que teníamos preparado", aseguró el defensa en conversación con TNT Sports.

Además, el criticado jugador también habló sobre los constantes cuestionamientos que ha recibido por su desempeño en la U, asegurando que está donde quiere estar.

"Las críticas me afectaron, porque afectaron a mi familia también. Pero luego me quedé con las críticas constructivas y estoy donde quiero estar, siempre quise estar acá y me quiero ganar un puesto", añadió.

Arturo Vidal y su análisis del Superclásico

Retomando el desarrollo del compromiso, Arturo Vidal tuvo tiempo para analizar lo que fue el partido en general. "Estuvo bueno el clásico, la U jugó mejor el segundo tiempo ¿Qué dice la gente? (Fuentes) se cansó un poco, la U se dio cuenta por donde tenía que atacar", afirmó el "King".