La irónica respuesta de Deportes Antofagasta tras ser levantada la cuarentena de Colo-Colo

Deportes Antofagasta no pudo jugar ante Colo-Colo el sábado debido a la cuarentena del cuadro albo. La medida fue levantada al día siguiente y los Pumas ironizaron al respecto en Twitter.

Gran polémica se generó en el fútbol chileno este fin de semana después de que Colo-Colo no se presentara a jugar ante Deportes Antofagasta por un caso de Covid-19 positivo, lo que hizo que la ANFP suspendiera el encuentro y mandara a toda la delegación alba en cuarentena.

Sin embargo, la medida fue levantada al día siguiente, cuando Colo-Colo informó en un comunicado que la cuarentena preventiva no corría según indicaciones de la Seremi de Salud.

Cabe destacar que la travesía del equipo nortino en Santiago no fue la mejor. Viajaron desde Antofagasta, se hospedaron y, una vez que arribaron solitariamente al estadio Monumental, no les permitieron hacer ingreso a los camarines, y al rato después se les avisó que el partido no se disputaría.

Tras todo eso, la cuenta oficial de Deportes Antofagasta en Twitter se refirió a la medida tomada por la autoridad, pero de manera irónica. Y es que unos emojis riendo destacaron en la publicación, que hacía clara alusión a lo vivido en Pedreros.

Pero no solo quedó ahí. Ya que Antofagasta expresó su descontento y pidió expresamente a la ANFP quedarse con la victoria por secretaría, destacando que el Cacique habría estado solicitando no disputar el partido desde su llegada a Chile desde Brasil.

“Colo Colo no sólo decidió pernoctar innecesariamente en uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19, sino que además realizó los exámenes PCR correspondientes recién durante el día de ayer (viernes), exhibiendo así una desidia que sólo reafirma su intención de no jugar el día de hoy (sábado)”, afirmó Antofagasta en un comunicado.

Así, solo resta aguardar a la decisión que tome la ANFP para ver si es que el encuentro tendrá que jugarse en otro momento o si los Pumas podrán sumar de a tres por secretaría y seguir escalando en la tabla.