La intimidante advertencia llegó en las redes sociales de la barra brava del club albo, tras conocer la posible localía de los azules en el estadio Monumental.

“Me comentan que Universidad de Chile depende de Colo Colo y que habría alguna gestión por el Monumental”, manifestó Carlos Costas recibiendo en Los Tenores de ADN, la respuesta del periodista Gonzalo Álvarez no se hizo esperar: “no tengo mayor información, pero puede ser que están conversando con Colo Colo para arrendar el estadio. Ya lo han hecho antes”.

Cristián Arcos tomó la palabra: “a propósito de la rivalidad, en Italia el Milán y el Inter ocupan el mismo estadio”. Álvarez recordó que “el 2010 la U ya jugó en el estadio Monumental por Copa Libertadores cuando estaban arreglando el Nacional”.

Por último Juan Cristóbal Guarello trajo a la memoria el dato se aquel duelo de la U como local en el estadio Monumental de Colo Colo por Copa Libertadores: “el partido ante Alianza Lima con el famoso gol de Gerardo Pelusso”, concluyó.

MIRA ACÁ LA AMENAZA DE LA GARRA BLANCA:

"En el Monumental jamás serán bien recibidos, como Garra Blanca nos oponemos tajantemente a la idea de que la Universidad de $hile = Azul Azul, haga de local en nuestro estadio.

Desde ya lo dejamos en advertencia, tanto a Blanco y Negro S.A, como a la contra y a los organizadores del campeonato: NO dejaremos que hagan de local en nuestra casa. Eso no volverá a pasar, como se les permitió años atrás cuando los plomos estaban en la barra.

Nosotros no transamos, somos la barra más grande de Chile y así como en febrero de este año quedó demostrado la cantidad de garreros que llegaron a arengar a nuestro equipo, seremos muchos los que estaremos afuera del Monumental, pero esta vez impidiendo a la contra jugar de local.

Confiamos en que el presidente de Blanco y Negro y del Club, Edmundo Valladares, niegue nuestra casa a quien no la respeta".

GARRA BLANCA 🏁

ACTIVA Y COMBATIENTE

EL QUE ABANDONA NO TIENE PREMIO

Programación de la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2021

Sábado 7 de agosto. 15:00 hrs.: O'Higgins vs Universidad de Chile

Sábado 7 de agosto. 17:30 hrs.: Unión Española vs Ñublense

Sábado 7 de agosto. 20:00 hrs.: Universidad Católica vs Deportes La Serena

Domingo 8 de agosto. 12:30 hrs.: Santiago Wanderers vs Huachipato

Domingo 8 de agosto. 15:00 hrs.: Deportes Antofagasta vs Audax Italiano

Domingo 8 de agosto. 17:30 hrs.: Colo Colo vs Curicó Unido

Domingo 8 de agosto. 20:00 hrs.: Unión La Calera vs Everton

Lunes 9 de agosto. 11:00 hrs.: Cobresal vs Palestino