La insólita explicación de Rubiales por polémico beso con Jenni Hermoso

Durante las últimas semanas Luis Rubiales ha estado en el ojo del huracán por un polémico beso que le dio a Jenni Hermoso, todo esto después de que España se coronara campeón del Mundial Femenino. En ese contexto, el presidente de la RFEF dio una insólita explicación.

"Fue espontáneo, mutuo y consentido. Fue consentido. Tengo una gran relación con todas las jugadoras y tuvimos momentos muy cariñosos en esta concentración. En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó del suelo y al dejarme nos abrazamos y yo le dije olvídate del penalti, has estado fantástica en este Mundial y ella me dijo eres un crack, yo le dije ¿un piquito? y sucedió", aseguró Rubiales.

Además, el presidente de la RFEF aseguró que no fue un beso lo que le dio a la jugadora, sino que un piquito como los que da a sus hijas.

"Más que un beso, fue un pico. El deseo que podía tener dando ese beso era el mismo deseo que podría tener dándole un beso a mi hija, aquí no había dominio", afirmó.

Rubiales no dimitirá

Después de todo el discurso anterior, Luis Rubiales dio un paso atrás y se retractó totalmente respecto a la opción de dimitir a su cargo como presidente de la RFEF. Declaraciones que dio prácticamente entre gritos y repitiendo casi en cinco oportunidades.

"¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!", aseguró el Presidente mientras los asistentes a la asamblea aplaudían incansables.