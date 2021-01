La insólita excusa de Gustavo Quinteros para justificar derrota con Wanderers

El entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, dio a conocer las razones por las que, según él, sus dirigidos cayeron goleados por 3-0 ante Wanderers.

Gustavo Quinteros habló sobre la amarga derrota que sufrió Colo-Colo ante Santiago Wanderers en la última fecha del Campeonato Nacional. El encuentro, que terminó 3-0 a favor de los Caturros, estuvo marcado por el pésimo nivel mostrado por los albos, quienes no concretaron ningún remate al arco y perdieron lo ganado en las últimas tres fechas, donde consiguieron siete de nueve puntos.

Por eso, el entrenador argentino, asistió a conferencia de prensa para referirse al paupérrimo nivel mostrado en el Estadio Elías Figueroa. El DT, que no estará en la banca del cuadro Popular por segunda vez ante Everton este domingo, señaló que el pésimo partido jugado en Valparaíso se debió al poco descanso que ha tenido el plantel, tanto a nivel psicológico como físico.

"Yo creo que pesó mucho el cansancio mental y no nos pudimos recuperar al cien por cien frente a Santiago Wanderers. Hicimos tres cambios, y a lo mejor. jugar un partido tan exigente...quizás debimos hacer un cambio más. Empezamos bien el partido, si bien no tuvimos claras situaciones yo creo que a partir de que nos hacen un gol, el equipo no reacciona como debería reaccionar anímicamente, nos pegó duro y no pudimos resolverlo”, partió explicando.

“Ellos estuvieron mucho mejor que nosotros, fue junto al partido contra Palestino uno de los peores que hemos jugado. El haber jugado tres días antes nos afectó mucho y no pudimos recuperar las energías", continuó señalando el argentino-boliviano.

Al ser consultado sobre el trabajo psicólogico de los jugadores, el ex entrenador de la UC no duda. "Estamos hace mucho tiempo luchando, luchando, peleando y cuando aparece una adversidad parece que todo cuesta el doble. Hablamos mucho con los jugadores, hicimos charlas, coaching y trabajamos esta parte anímica", afirmó.

De igual manera, el ex director técnico de la Selección de Bolivia se mostró con optimismo de cara a los ocho partidos que vienen. "Todavía depende de nosotros que podamos sumar puntos y superar rivales que estén cerca. El partido del domingo es fundamental. Hemos trabajado bastante la parte táctica para que hagamos un partido bueno".

"Hace tiempo que venimos con una presión muy grande, es un club que no debería estar en la posición que está. Estamos luchando. Todavía falta enfrentar a rivales directos, estamos con mucha fe", concluyó.