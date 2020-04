La inédita confesión de 'Kike' Acuña tras su paso por la U de Chile

El ex futbolista se refirió a su controvertido paso por Universidad de Chile en 2007, donde reveló que siempre portó algo recordando a la Universidad Católica.

El paso de Jorge 'Kike' Acuña por la Universidad de Chile fue una de las grandes sorpresas durante el año 2007, donde fue catalogado como un "traidor" por parte de la barra de loz cruzados.

Y la polémica se volvió a revivir en conversación por Instagram Live con TVN, donde el ex futbolista reconoció que en su etapa en la U no la pasó bien por su cariño a la UC.

"Fue negativo, pero no porque haya sido la U, porque ahí conocí personas muy lindas, pero sin duda fue un error porque yo soy hincha de Católica. Todo Chile lo sabía y sabían hasta que tenía tatuaje de la UC", explicó.

"Cuando entrenábamos en el Caracol Azul, había hinchas que iban especialmente a putearme, me puteaban en el estadio, me llevaban tatuadores para que me sacara los tatuajes, entonces al final fue un error, pero no porque haya sido la U sino por la rivalidad que hay entre los dos equipos y yo hasta ese momento yo era un símbolo en la Católica", confesó el ex jugador.

Además, el ex volante de la Roja contó una sorpresiva revelación de su indumentaria cuando jugaba en el cuadro azul.

"No sé si se cansaron, o entendieron que yo no me iba a cambiar nada, y que iba a tratar de jugar de la misma forma en que defendía a la Católica. Igual, yo jugaba con un calzoncillo de la UC debajo o siempre tenía algo", reveló.

Finalmente, Acuña manifestó su tristeza por el rechazo de los hinchas de la UC en el clásico universitario de 2007.

"Fue duro cuando jugamos el Clásico. Yo jugando por la U, no dormí nada el día anterior porque sabía que me iban a putear de los dos lados. Me dolió mucho cuando la barra Los Cruzados me cantaban. Me caían lágrimas, era una pena enorme", cerró.