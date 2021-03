La impresionante casa de Marcelo Ríos en Estados Unidos

El ex tenista Marcelo Ríos vive en Sarasota, Florida y tiene como vecinos a diversas celebridades, entre ellos, el guitarrista de AC/DC Angus Young.

Ríos señaló sobre su hogar que decidió quedarse en Sarasota, y no en otra ciudad de EE.UU, porque “me gustó este lugar y Miami no porque (hay) mucho latino. Traté, no sé si de escapar, pero estar más tranquilo”.

Actualmente el centro de la vida del deportista son sus hijos, quienes lo ven como invencible. “Ellos nunca me han visto llorar, lo que está muy mal. Ellos creen que yo soy casi invencible, por lo que he hecho, por lo que soy. No soy de llorar. A veces digo: ‘capaz que se muere mi mamá y yo no llore’. A veces siento miedo de esas cosas. No es que no tenga sentimientos”, explicó a Martín Cárcamo en el programa "De Tú a tú" de Canal 13.

Asimismo, Marcelo Ríos explicó que escogió dicho lugar ya que en Miami “hay mucho chileno entonces era volver a lo mismo, y una de las razones por las que me fui de Chile es que me sentí un poco ahogado en Chile y necesitaba un poco de tranquilidad”.