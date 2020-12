La ilusión de Los Viking's 5: "Tocar en la Sudamericana sería lo máximo"

Tras la gran campaña de Coquimbo en la Sudamericana, la banda tropical Los Viking’s 5 se ilusiona con tocar en la final del certamen.

A pesar de estar en el penúltimo puesto del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido tiene ilusionados a sus hinchas a nivel internacional. El cuadro Pirata, de la mano de Juan José Ribera, dejó en el camino a Junior de Barranquilla y ahora se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia en la semifinal.

Ante eso, todo el puerto de Coquimbo se ilusiona con ver al equipo “Barbón” levantando el trofeo. Sin embargo, quienes realmente ansían que llegue a la final son los seguidores más reconocidos del equipo aurinegro: Los Viking’s 5.

El grupo músical, creado en 1969 en Coquimbo, reconoce que se imaginan tocando en una posible final de la Copa Sudamericana. La banda de cumbia espera poder acompañar al equipo en el certamen, tal como lo hicieron Los Palmeras, reconocidos hinchas del cuadro argentino Colón de Santa Fe, que tocaron en la edición pasada del certamen continental.

"Es bonita la idea porque nace de la gente, del hincha, del sueño de ver a Coquimbo en la final con Los Viking's cantando 'De Coquimbo Soy', que es nuestro himno. La emoción sería incontenible, lagrimas, llantos van a haber, sería difícil”, reconoció el director de la banda, Angel Núñez, en conversación con HoyxHoy.

“Cuando viajamos al extranjero viajamos con camisetas y en los lugares iconos de los países salimos con la ropa del equipo. Siempre hemos sido orgullosos del club, no solo ahora", complementó.

"Hemos estado en tantos escenarios maravillosos como Viña del Mar, Olmué, Europa, en festivales que la gente no tiene idea que existen. Tocamos en un trasatlántico que atravesaba de Suecia a Dinamarca con 5 mil personas dentro y de ocho pisos”, rememoró.

“Pero tocar en la final no lo supera nada, sería lo máximo. No lo podría describir con palabras. Si eres fanático y te toca estar con ellos y cantarles... No tengo palabras para expresar esa sensación de alegría y orgullo", agregó Núñez.

Finalmente, reconoció que están todos esperanzados en que Coquimbo Unido pueda acceder a la final del torneo. "Estamos calladitos, haciendo fuerza. No tenemos ninguna cábala ni nada", concluyó.