La humillante respuesta de Claudio Bravo a un tuitero que lo quiso trolear

Un cibernauta se quiso pasar de listo con el golero del Manchester City.

Claudio Bravo, portero nacional del Manchester City, volvió a ser protagonista en redes sociales al recordar a Antonia Barra, joven que se suicidó luego de denunciar que fue violada por Martín Pradenas.

“Buenos días #AntoniaBarra donde sea que estés vamos a estar junto a ti y junto a muchas más víctimas que sufren día a día lo mismo que tú. #FernandaMaciel no nos olvidamos #Justicia #NoMasViolaciones”, fue parte del comentario del arquero bicampeón de América con La Roja.

Sin embargo, no a todos les cayó bien el mensaje de Bravo. Fue el caso de un fans, en la misma red social, le pidió no hablar de temas ajenos al fútbol.

“Claudio, concéntrate en jugar. No seas un mediocre que se sienta en la banca, la gente de Viluco está decepcionada”, le escribió el hincha.

Bravo no se quedó cllado y le respondió “igual me la comes genio, pero no pasa nada!”, agregando capturas de mensajes del mismo fanático elogiando al portero formado en Colo-Colo.

Buenos días #AntoniaBarra donde sea que estes vamos a estar junto a ti y junto a muchas más víctimas que sufren día a día lo mismo que tú ❤️ #FernandaMaciel no nos olvidamos ❤️#Justicia#NoMasViolaciones #Respetalas #NoTengasMiedo#Denuncialos #MuchosTeApoyaremos💪🏻

RT — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) July 24, 2020