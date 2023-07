La humildad de José Sulantay cuando lo comparaban con Bielsa

José Sulantay falleció este jueves 20 de julio y el mundo del fútbol chileno está de luto, para muchos entendidos, el ex entrenador fue el que puso la primera piedra de lo que se denomió "La generación dorada".

“No me molesta que se reconozca a Bielsa y Sampaoli, pero lo que sí me da pena es escuchar a los comentaristas”, explicó el eterno DT enun libro que recoje su historia como profesional ligado al fútbol profesional.

“Nunca pensé en aprovecharme de la selección, ni hacerme rico. Lo único que proyectaba en ese momento era lo que podía hacer con la selección. No tomé en cuenta el dinero, ni hice exigencias, pero firmé bien”, dijo sobre asumir como DT de Chile sub-20.

En un completo texto publicado en abril por El Deportivo, Sulantay reconoce que: “Hacer muchos partidos amistosos internacionales, tanto en Chile como en el extranjero. Especialmente, en Argentina y Europa”.



“De inmediato quise buscar mi estructura de equipo y saber los jugadores que podría usar. Y ahí comencé con mi idea de recorrer todos los lugares posibles. Fui muy seguido al sur. Luego de ver a los jugadores en directo, siempre anoté los aspectos más importantes para mí. En lo que más me fijaba era en qué hacían con la pelota y sin ella. Y en lo individual, me fijaba mucho en la velocidad, en la técnica, que fueran polifuncionales, pero sobre todo, en la habilidad”, explicó.

El ex estratega destaca a algunos cracks criollos: “Ahí estuvieron Matías Fernández, Gonzalo Jara, José Pedro Fuenzalida, Marcelo Díaz, Carlos Carmona y otros que aportaron lo suyo”.

La generación dorada

“No hablo de generación, y menos dorada, como si todo fue por obra de la suerte. Me quedo con todo el trabajo que hice para lograr lo que me propuse. Por los resultados obtenidos, este grupo es lejos el más destacado. Ninguna selección ha llegado tan lejos, ni ha ganado tanto dinero y prestigio como esta. Y se lo ganaron ellos. Con su trabajo”, complementó.

¿Y el el futbolista que más le llamó la atención?: “El jugador que me llenó el gusto fue Mathías Vidangossy. Lo vi la primera vez en el Santa Laura, por Unión Española, y lo cité de inmediato. También me recuerdo haber ido una vez a ver un entrenamiento de Colo Colo. Me habían recomendado mucho a Cristóbal Jorquera. Pero ese día, el que más me llamó la atención fue el 14, Arturo Vidal”.

Para cerrar, el ex Coquimbo Unido y Cobreloa indicó que: “No me molesta que se reconozca a Bielsa y Sampaoli, pero lo que sí me da pena es escuchar a los comentaristas de ahora. Mágicamente saben todo. De ellos lo puedo entender. Pero no de quienes jugaron. A veces hablan más estupideces que los otros. Bielsa hizo lo suyo. Nunca tuve un problema con él. Es más, nos reunimos en más de una ocasión. Coincidimos en muchas cosas. En otras, no. Siempre futbolísticas”, reconoció.