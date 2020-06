La golfista estadounidense Paige Spiranac tuvo una curiosa confesión que hiz estallar las redes sociales, al reconocer en su propio podcast que se siente más cómoda al jugar sin ropa interior.

Paige Spiranac ya está retirada del ciruito profesional de golf, tras convertirse en una influnecer y sumar más de 3.000.000 de seguidores en Instagram.

La ex deportista de 27 años narró algunos secretos de su paso por el circuito y algunas desventuras. En su podcadst "Playing A Round", Spiranac reconoció que "normalmente no uso ropa interior, pero es porque uso pantalones cortos y son demasiadas capas si tienes todo puesto. Generalmente uso pantalones cortos incorporados para mis faldas o simplemente uso pantalones cortos… pero no ropa interior".