La fuerte provocación de Leonel Herrera a Marcelo Díaz

El día de ayer se disputaba en el estadio nacional la gran final de la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato. Pero lamentablemente el partido debió ser suspendido a falta de 10 minutos para el final, a raíz de desmanes por parte de la barra de los albos. Todo esto provocó diversas reacciones del mundo del fútbol donde Marcelo Díaz prendió más leña al fuego al generar polémica con sus comentarios.

El histórico jugador de Universidad de Chile, quien regresó a los azules esta temporada publicó en sus redes sociales una foto del estadio nacional acompañado de una llamativa frase. "Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos. Somos y siempre fuimos diferentes". Esto generó gran polémica con los hinchas de Colo Colo, ya que era un mensaje dirigido directamente a ellos.

Estos comentarios no fueron tomados muy bien por un ex jugador de Colo Colo, quien no dudó en responderle a Marcelo Díaz e incluso generó aún más polémica con sus descargos en conversación con RedGol, donde además atacó al público de Universidad de Chile en una discusión que sin dudas, tiene para largo.

El ex jugador en cuestión es Leonel Herera padre, quien señaló directamente al ex seleccionado nacional. "No puede decir eso porque están las dos barras muy equiparadas en desórdenes, no podemos echarle la culpa a la barra de Colo Colo. Y ojo que tampoco son todos los hinchas, es un grupito".

Adicionalmente, entregó declaraciones que generaron aún más polémicas que los dichos de Marcelo Díaz. "No me parecen sus declaraciones, no tiene que meterse en eso. O debe responsabilizarse de las cosas que dice. Los de la U también han tenido problemitas y si no queman estadios es porque no tienen estadio, lamentablemente".